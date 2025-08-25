Melpignano, Notte della Taranta: “Né anema né core”

Non solo lodi e applausi: la 28esima edizione della Notte della Taranta a Melpignano non è piaciuta proprio a tutti. Nelle ore successive all’atteso concertone, che ha registrato circa 160 mila presenze sotto il palco, arrivano le prime critiche e lamentele.

A partire dai collegamenti e dagli schemi dettati dalla diretta televisiva, troppo invadenti secondo alcuni. Per poi passare a un appunto sull’Orchestra Popolare, la cui disposizione, secondo altri, non avrebbe reso giustizia ad alcune delle voci della band, in parte celate dalle coreografie del corpo di ballo, a dominare la scena.

A nutrire varie perplessità su tutta la linea, l’ex senatore e figura politica salentina Dario Stefàno, che in un lungo post sulla sua pagina Facebook definisce la kermesse del 2025 senza “anema”, né “core”, riprendendo le parole del brano di Serena Brancale, tra i superospiti dello scorso sabato.

“Non per colpa della musica, che resta potente e viva”, scrive, ma per alcune scelte artistiche, che rischierebbero di allontanare il festival dal suo spirito più autentico. “L’anima della Notte della Taranta, – afferma Stefàno -, non è uno show musicale. […] L’evento non è nato per rincorrere audience o palinsesti televisivi, ma per spaccare confini, liberare energie, dare voce e corpo a un popolo e alla sua cultura”.

A non convincere il politico la conduzione di una Ema Stokholma “distante e impersonale, senz’anima”, assieme alla presenza di ospiti, a sua detta, “quasi fuori contesto”, e all’assenza dei danzatori popolari organici all’orchestra. La combo, si legge, avrebbe accentuato “quella sensazione di ‘sanremite’ che rischia di snaturare l’essenza stessa del Concertone”.

E nello sfogo non mancano le critiche per la direzione artistica di David Krakauer, etichettata come “organizzazione” più che “ispirazione”, pur restando indiscusso il talento del maestro concertatore.

“In mezzo a queste ombre, – conclude l’ex senatore -, vanno però riconosciute le luci: l’intensità straordinaria delle esibizioni di Giuliano Sangiorgi e delle voci dell’Orchestra”.

