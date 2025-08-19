Meloni sceglie ancora la Puglia: vacanze top secret tra Valle d’Itria e Salento

Giorgia Meloni torna in Puglia d’estate per il terzo anno consecutivo. Dopo il rientro dagli Stati Uniti, dove ha preso parte a un importante vertice con Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni avrebbe scelto ancora una volta la Puglia per le sue vacanze estive. Ma quest’anno la destinazione resta avvolta nel riserbo: secondo fonti vicine, la presidente del Consiglio si troverebbe in un resort esclusivo, anche se non è chiaro se nella Valle d’Itria o in una località compresa tra le province di Brindisi e Lecce.

Stando alle indiscrezioni, ad attenderla c’erano la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno, a conferma di un clima disteso sul piano familiare.

È il terzo anno consecutivo che la premier avrebbe scelto la Puglia come meta estiva, confermando il forte legame con questa terra, apprezzata per la sua bellezza, la discrezione e la possibilità di staccare dai ritmi frenetici della politica.

Mentre la località precisa resta top secret, cresce la curiosità su dove si trovi esattamente la premier: tra i trulli della Valle d’Itria o le coste assolate del Salento? Per ora, la vacanza resta blindata — proprio come la sua agenda.

