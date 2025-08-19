20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Meloni sceglie ancora la Puglia: vacanze top secret tra Valle d’Itria e Salento

Giovanni Sebastio 20 Agosto 2025
centered image

Giorgia Meloni torna in Puglia d’estate per il terzo anno consecutivo. Dopo il rientro dagli Stati Uniti, dove ha preso parte a un importante vertice con Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni avrebbe scelto ancora una volta la Puglia per le sue vacanze estive. Ma quest’anno la destinazione resta avvolta nel riserbo: secondo fonti vicine, la presidente del Consiglio si troverebbe in un resort esclusivo, anche se non è chiaro se nella Valle d’Itria o in una località compresa tra le province di Brindisi e Lecce.

Stando alle indiscrezioni, ad attenderla c’erano la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno, a conferma di un clima disteso sul piano familiare.

È il terzo anno consecutivo che la premier avrebbe scelto la Puglia come meta estiva, confermando il forte legame con questa terra, apprezzata per la sua bellezza, la discrezione e la possibilità di staccare dai ritmi frenetici della politica.

Mentre la località precisa resta top secret, cresce la curiosità su dove si trovi esattamente la premier: tra i trulli della Valle d’Itria o le coste assolate del Salento? Per ora, la vacanza resta blindata — proprio come la sua agenda.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini

19 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Nociglia, turista 42enne muore in moto folgorato da un fulmine

19 Agosto 2025 Gloria Roselli

Potenza, salvano la vita ad un uomo che voleva suicidarsi: proposta di encomio a due poliziotti

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Cisternino, vandalizzati i manifesti dell’evento “Palestina Libera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taurisano, meccanico muore schiacciato dal tir che stava riparando

19 Agosto 2025 Gloria Roselli

Foggia, sesso in piazza davanti alla stazione: rabbia dei residenti

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Meloni sceglie ancora la Puglia: vacanze top secret tra Valle d’Itria e Salento

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

19 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Metaponto, blitz di Forza Nuova alla moschea

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Dopo il maltempo i danni: lo sfogo di un agricoltore

19 Agosto 2025 Laura Milano