Meloni: “Niente fondi di coesione per le armi”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha escluso che l’Italia destini i fondi di coesione alle spese militari. “Abbiamo condotto una battaglia per evitare che queste risorse venissero forzatamente dirottate alla difesa. È rimasta solo una clausola di volontarietà, ma l’Italia non intende utilizzarla”, ha dichiarato al termine del vertice Ue. Anche il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, aveva definito “sbagliato” l’impiego di quei fondi per scopi militari. Meloni ha inoltre bocciato l’ipotesi di inviare truppe europee in Ucraina, sottolineando invece la necessità di estendere l’articolo 5 della Nato a Kiev. Sul fronte economico, il governo italiano ha promosso la proposta tedesca di una revisione del Patto di stabilità, chiedendo che includa anche misure per la competitività.

