Meloni: “Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata”

La Giornata Internazionale della Donna si è celebrata in Italia tra progressi e problemi ancora irrisolti. Da un lato, il numero delle donne occupate ha raggiunto livelli record, superando i 10 milioni, dall’altro continua l’emergenza della violenza di genere, con numeri che restano drammatici.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come “ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento siano un’aggressione all’intera società” e ha ribadito la necessità di un impegno costante per contrastare questa piaga.

Sul fronte del lavoro, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato i passi avanti fatti, dichiarando: “Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata”, evidenziando come la piena parità lavorativa sia ancora lontana. Anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha evidenziato che “il futuro del mondo del lavoro passa attraverso un equilibrio che veda le donne protagoniste”.

Eugenia Roccella, ministra per le Pari Opportunità, ha colto l’occasione dell’8 marzo per annunciare un passo storico: l’introduzione del femminicidio come reato autonomo. “Gli omicidi di donne da parte degli uomini avvengono con una frequenza che non siamo riusciti a fermare – ha detto – e a uccidere le donne sono gli uomini, perché c’è ancora un rapporto malato”.

Intanto, in 60 città italiane migliaia di donne sono scese in piazza con i cortei di ‘Non una di meno’, mentre lo sciopero dei sindacati autonomi nei trasporti ha avuto un impatto limitato. La battaglia per la parità e contro la violenza continua.

