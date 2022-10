Governo- Il discorso del Presidente Meloni ha già segnato la strada di quello che sarà il lavoro di questo Governo e non è passato inosservato il passaggio sul Reddito di Cittadinanza “Per come è stato pensato e realizzato il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera per le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo.

“Per chi è in grado di lavorare” ha spiegato Meloni” la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo”.