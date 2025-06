Meloni: “Fisco deve aiutare e non opprimere. Ceto medio al centro”

Agli Stati generali dei commercialisti la premier difende la riforma fiscale e il recupero record dell’evasione: “Sistema più equo”

Nel suo intervento agli Stati generali dei commercialisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l’accento sulla centralità del ceto medio, definito “la struttura portante del sistema produttivo italiano” e spesso “il più colpito dal carico tributario”. L’obiettivo dichiarato è “tendere la mano a milioni di persone che si sono sentite vessate dal Fisco”, promuovendo un sistema più equo e favorevole verso chi produce ricchezza e sostiene lo sviluppo economico.

La premier ha ribadito il ruolo della grande riforma fiscale varata dal governo, sottolineandone l’importanza storica: “Era attesa da oltre cinquant’anni”. Secondo Meloni, il Fisco non deve essere uno strumento tecnico riservato agli specialisti, bensì “un mezzo con cui lo Stato sostiene la crescita e aiuta il tessuto produttivo a creare ricchezza”.

Nel dettaglio, la presidente del Consiglio ha ricordato come il sistema tributario rappresenti “lo strumento principe con cui lo Stato reperisce risorse per servizi pubblici, welfare e investimenti a favore di una società più giusta ed equa”. Ha anche evidenziato come il Fisco rifletta la credibilità dello Stato stesso.

Uno dei passaggi chiave del discorso ha riguardato i risultati ottenuti nella lotta all’evasione. “Nel 2024 abbiamo recuperato 33,4 miliardi di euro, il dato più alto di sempre”, ha affermato, precisando che si tratta di un risultato dovuto a “scelte precise” e non al caso. Un risultato che il governo contrappone alle accuse di allentamento dei controlli fiscali e di presunti condoni mascherati: “A chi ci accusa rispondiamo con i fatti, che non possono essere smentiti dalla propaganda”.

Nel rivolgersi infine ai professionisti presenti, Meloni ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e categorie economiche: “Se la politica ascolta e agisce con responsabilità, si ottengono grandi risultati”. E ha concluso con una visione di lungo periodo: “Vogliamo consegnare a chi verrà dopo un’Italia migliore, più forte, più consapevole del proprio valore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author