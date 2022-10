Roma – Si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Il faccia a faccia durato più di un’ora, in Via della Scrofa tra Giorgia Meoni e Silvio Berlusconi ha dissipato i dubbi su una possibile frattura interna dopo il “non voto” in Senato di Forza Italia. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo