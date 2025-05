Congedo, solidarietà a Meloni e alla piccola Ginevra: ‘Unità contro odio sociale”

“Minacciare di morte una bambina è quanto di più deplorevole e disumano possa esistere.” Così il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, commenta il caso del post apparso sui social in cui, per attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, viene rivolto un augurio di morte alla figlia Ginevra. Un contenuto che ha suscitato sdegno bipartisan e aperto un nuovo fronte sull’emergenza linguaggio d’odio online.

“Resto basito – dichiara Congedo – di fronte all’orrore di chi arriva a colpire un minore per motivi politici. Questo messaggio non può e non deve restare impunito”. Da qui il plauso all’intervento tempestivo del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha disposto accertamenti sul caso, nel sospetto che l’autore del post sia un dipendente scolastico.

“È tempo – prosegue Congedo – che tutte le forze politiche lavorino insieme per mitigare il clima di odio che sempre più insistentemente fa capolino nella nostra società. Al premier Meloni e a sua figlia va la mia piena solidarietà per questa ignobile vicenda”.

Il caso ha riacceso il dibattito sul rispetto del confronto pubblico e sui limiti oltre i quali la critica si trasforma in violenza verbale. Un tema che, secondo il deputato, impone una riflessione trasversale e urgente.

