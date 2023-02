Roma – A scoppiare è lo scontro diplomatico tra i leader europei, nel giorno in cui il presidente ucraino, Zelensky si trova al Parlamento europeo per il suo storico intervento davanti alla plenaria.

Nonostante fosse stato lo stesso ministro degli Esteri, Tajani a cercare di abbassare i toni, proprio la presidente del Consiglio ha scelto l’attacco frontale all’Eliseo. Un vertice tra Zelensky, Macron e Scholz del quale Giorgia Meloni non era stata avvisata ha scatenato la reazione della Premier ma anche quella dell’opposizione secondo cui l’Italia e’ sempre piu’ isolata e ai margini nel contesto internazionale perche’ mentre i Paesi europei fanno politica, i membri del governo italiano si occupano di fare polemiche su Sanremo. L’invito ad abbassare i toni e restare uniti arrivata Maurizio Lupi

