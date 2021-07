Melissano | Auto contro furgone, i mezzi prendono fuoco

Una Fiat 500 con a brodo quattro turisti milanesi si è scontrata con un furgone condotto da un venditore ambulante di Racale. Un impatto violento che ha provocato l’incendio dei due mezzi. L’incidente si è verificato sulla strada statale 274 Gallipoli Leuca all’altezza di Melissano. Fortunatamente solo ferite per tutti i protagonisti della vicenda che poteva avere conseguenze ben più gravi. I ragazzi sono usciti subito dall’auto mettendosi in salvo, per l’autista del camion, rimasto incastrato tra le lamiere, è intervenuto un passante che lo ha liberato prima che il fuoco distruggesse i mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, due ambulanze del 118 e un’auto medica. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Casarano.