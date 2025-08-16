16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Melfincanto: questa sera la 17° edizione in Largo Vescovado

Michael Logrippo 16 Agosto 2025
centered image

Questa sera, la cittadina federiciana di Melfi in provincia di Potenza si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Melfincanto, un evento che celebra la musica e la cultura locale. L’appuntamento è fissato per le ore 21 in Largo Vescovado, dove la magia della musica si fonderà con le storie e le tradizioni del territorio.

Melfincanto è un’iniziativa promossa dall’associazione “I Normanni”, sotto la direzione artistica di Nino Cignarale. L’evento ha l’obiettivo di creare un “effetto rete” tra le persone, favorendo il senso di connessione e appartenenza alla comunità. Attraverso la musica, si intende raccontare le bellezze del territorio, valorizzando la cultura e le tradizioni locali.

Quest’anno, lo staff dell’associazione ha ideato un format innovativo che sta riscuotendo grande successo sui social media. Oltre 20 cantanti si alterneranno sul palco, offrendo performance che toccheranno il cuore degli spettatori. Le sorprese non mancheranno, grazie anche al contributo dell’ospite d’onore, l’imitatore e cabarettista Lello Capano, che promette di intrattenere il pubblico con il suo talento.

Melfincanto rappresenta un’importante opportunità per la comunità di Melfi di riunirsi e condividere momenti preziosi. La serata sarà un vero e proprio viaggio tra note e parole, in cui la musica diventa strumento di promozione culturale. Gli scatti e i post condivisi sui profili social dei partecipanti contribuiranno a diffondere l’evento e a far conoscere la bellezza del territorio melfitano.

In conclusione, Melfincanto non è solo un evento musicale, ma un’occasione per celebrare l’identità culturale di Melfi, unendo le persone in un’esperienza collettiva che resterà nel cuore di tutti.

About Author

Michael Logrippo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO)

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Senise celebra Mogol per i suoi 89 anni e il legame con la Basilicata

15 Agosto 2025 Redazione

Tragedia a Ferrandina, albero si abbatte su auto: un morto e tre feriti

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Genzano di Lucania: alla scoperta del castello di Monteserico

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Barile: al via la 17° edizione del Cantinando Wine & Art

15 Agosto 2025 Michael Logrippo

Basilicata: per Ferragosto pienone negli agriturismi

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”

16 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti

16 Agosto 2025 Roberto Chito

Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO)

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro