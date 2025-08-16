Melfincanto: questa sera la 17° edizione in Largo Vescovado

Questa sera, la cittadina federiciana di Melfi in provincia di Potenza si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Melfincanto, un evento che celebra la musica e la cultura locale. L’appuntamento è fissato per le ore 21 in Largo Vescovado, dove la magia della musica si fonderà con le storie e le tradizioni del territorio.

Melfincanto è un’iniziativa promossa dall’associazione “I Normanni”, sotto la direzione artistica di Nino Cignarale. L’evento ha l’obiettivo di creare un “effetto rete” tra le persone, favorendo il senso di connessione e appartenenza alla comunità. Attraverso la musica, si intende raccontare le bellezze del territorio, valorizzando la cultura e le tradizioni locali.

Quest’anno, lo staff dell’associazione ha ideato un format innovativo che sta riscuotendo grande successo sui social media. Oltre 20 cantanti si alterneranno sul palco, offrendo performance che toccheranno il cuore degli spettatori. Le sorprese non mancheranno, grazie anche al contributo dell’ospite d’onore, l’imitatore e cabarettista Lello Capano, che promette di intrattenere il pubblico con il suo talento.

Melfincanto rappresenta un’importante opportunità per la comunità di Melfi di riunirsi e condividere momenti preziosi. La serata sarà un vero e proprio viaggio tra note e parole, in cui la musica diventa strumento di promozione culturale. Gli scatti e i post condivisi sui profili social dei partecipanti contribuiranno a diffondere l’evento e a far conoscere la bellezza del territorio melfitano.

In conclusione, Melfincanto non è solo un evento musicale, ma un’occasione per celebrare l’identità culturale di Melfi, unendo le persone in un’esperienza collettiva che resterà nel cuore di tutti.

