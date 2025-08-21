Melfi: un cartellone estivo sotto la lente di ingrandimento

Quest’estate a Melfi, il cartellone estivo ha acceso un acceso dibattito tra le istituzioni e i cittadini. Ciò ha rivelato due visioni contrastanti sulla gestione degli eventi culturali e sociali in città.

Da un lato, l’Amministrazione Comunale ha giustificato il flop del cartellone estivo. Hanno riflettuto sull’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per la crescita della comunità. Secondo il Comune, la responsabilità del successo degli eventi è condivisa e storicamente radicata. Hanno indicato una necessità di un “scatto d’orgoglio” per invertire la rotta. In un comunicato dettagliato, si sottolinea che un cartellone estivo, pur essendo un elemento importante per la socializzazione, non può risolvere problemi più ampi e storici legati alla città.

Gli investimenti nella valorizzazione della storia di Melfi sono stati presentati come le vere priorità per il futuro culturale ed economico della città. Queste includono opere significative e un impegno per eventi come la Pentecoste e le Giornate Medievali. La mancanza di partecipazione da parte di comitati e associazioni è stata vista come una delle cause del fallimento del cartellone. Quest’anno ha visto l’emergere di eventi come “La Trasonna” come punti centrali di riscoperta del patrimonio locale.

Dall’altro lato, il Partito Democratico di Melfi, rappresentato dal segretario Marco Zampino, ha replicato. Ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento più attivo dei giovani e delle generazioni che tornano a Melfi durante l’estate. Zampino ha evidenziato che la vera sfida è fermare il fenomeno dello spopolamento. Inoltre, ha aggiunto che il cartellone estivo dovrebbe fungere da opportunità per ricostruire legami con chi ha lasciato la città. Secondo lui, non si tratta solo di intrattenimento, ma di creare occasioni per unire la comunità e stimolare il dialogo intergenerazionale. Criticando l’approccio dell’Amministrazione, ha affermato che il richiamo alla “Melfitanità” è un modo obsoleto di giustificare le mancanze. Ha invitato a un ripensamento della programmazione estiva per attrarre e coinvolgere tutti i cittadini. Ciò include anche quelli non già attivi nella vita culturale della città.

Entrambi i punti di vista evidenziano l’urgenza di un dialogo costruttivo e di una pianificazione condivisa. Questo affinché Melfi possa affrontare le sfide del futuro con un senso di comunità rinnovato. Mentre il Comune si impegna a valorizzare la storia e il patrimonio della città, il PD sottolinea l’importanza di coinvolgere tutte le generazioni. Ciò per costruire un futuro sostenibile e vibrante. La strada da percorrere è ancora lunga, e la collaborazione tra le diverse forze della città potrebbe rappresentare la chiave per il successo dei prossimi eventi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author