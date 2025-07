Melfi: ufficializzati gli arrivi di Bongermino e Ruocco

Il Melfi Calcio rilancia le proprie ambizioni annunciando ufficialmente il ritorno dell’attaccante centrale Giovanni Bongermino, classe 1995, già protagonista assoluto con la maglia gialloverde dal 2017 al 2019, quando mise a segno 52 reti nel campionato di Eccellenza.

Il centravanti torna così nella squadra guidata da mister Riccardo Abbenante, determinato a ripetere i successi della sua prima esperienza e ad arricchire ulteriormente il proprio palmarès personale. Bongermino vanta un curriculum significativo, con circa 100 partite disputate in Serie D, vestendo le maglie di società prestigiose come Cavese, Agropoli, Metapontino, Grumentum, Renato Curi, Taranto, Sersale e Grottaglie. Negli ultimi anni ha continuato ad esprimersi ad altissimi livelli in Eccellenza, superando regolarmente la doppia cifra con squadre del calibro di Montescaglioso, Sava, Oraziana Venosa, Città dei Sassi Matera e Atletico Acquaviva.

La società, inoltre, ha ufficializzato un secondo acquisto, confermando la volontà di puntare anche sui giovani: arriva a Melfi l’esterno offensivo Vincenzo Ruocco, classe 2004, giocatore veloce e abile nel dribbling. Ruocco ha maturato importanti esperienze all’estero, disputando il campionato sammarinese con le maglie del Faetano e del Tre Fiori, club con cui ha giocato la fase playoff distinguendosi per rapidità e tecnica.

Questi due colpi di mercato, messi a segno grazie all’intenso lavoro del presidente Corrado Del Giudice, confermano le intenzioni ambiziose del Melfi Calcio, intenzionato a competere ai massimi livelli nella prossima stagione calcistica.

