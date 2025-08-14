Melfi: tre arresti e oltre 4 kg di sostanze stupefacenti sequestrati

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, in un’incessante attività di prevenzione e repressione, prosegue con determinazione la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sull’intero territorio provinciale. Le Compagnie e le Stazioni, autentici presidi di legalità, operano costantemente per tutelare la salute pubblica. Contrastano anche la circolazione illecita di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, nei giorni scorsi, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto di reati in materia di stupefacenti, i militari del Reparto Operativo di questo Comando Provinciale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria potentina due donne e un uomo, residenti del luogo e di età compresa tra i 25 e i 62 anni. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Tito, ha permesso di rinvenire, all’interno di un locale nella disponibilità degli indagati, un borsone contenente una significativa quantità di sostanza stupefacente. La droga era stata abilmente occultata tra masserizie di vario genere. Prima del sequestro probatorio, la sostanza è stata quantificata in 3,594 kg di hashish e 418 grammi di cocaina.

Si evidenzia che, per ciascuno degli indagati, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna. Gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari. Saranno sottoposti a vaglio giurisdizionale in sede processuale, nel contraddittorio con la difesa.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza ribadisce che l’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti continuerà a rappresentare un obiettivo di primaria importanza nell’ambito delle proprie attività istituzionali, a tutela della comunità e, in particolare, dei giovani, più esposti ai pericoli connessi all’uso e all’abuso di sostanze psicotrope.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author