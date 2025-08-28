28 Agosto 2025

Melfi, Stellantis: stop produzione per mancanza componenti

Francesco Cutro 28 Agosto 2025
MELFI – “Per mancanza di componenti, l’attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nell’intero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di domani venerdì 29 agosto 2025”. E’ quanto fa’ sapere la segretaria regionale Ugl Basilicata metalmeccanici, Florence Costanzo.

