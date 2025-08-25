Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite

MELFI – Da stamane cancelli aperti nel sito Stellantis di San Nicola di Melfi: dopo la pausa estiva riparte la produzione ma con tante incognite. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra” potrebbe interessarti anche Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Bonus gas, la Regione Basilicata fa chiarezza sui conguagli 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Sul Pollino un’escursione interculturale tra natura e uso consapevole dello smartphone 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Summa (Spi Cgil Basilicata): “Liste di attesa interminabili e ospedali senza identità e funzioni” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro La Basilicata all’Expo di Osaka, Cupparo: “Straordinaria vetrina” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro
potrebbe interessarti anche
Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra”
Bonus gas, la Regione Basilicata fa chiarezza sui conguagli
Sul Pollino un’escursione interculturale tra natura e uso consapevole dello smartphone
Summa (Spi Cgil Basilicata): “Liste di attesa interminabili e ospedali senza identità e funzioni”
Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese”
La Basilicata all’Expo di Osaka, Cupparo: “Straordinaria vetrina”