Melfi: Stellantis riapre tra incognite e nuovi stop

Giuseppe Cutro 30 Agosto 2025
centered image

Continuano le incertezze sul futuro di Stellantis a San Nicola di Melfi, per i sindacati si sta vivendo una fase estremamente delicata

 

Lo stabilimento ha riaperto i cancelli da pochi giorni archiviando la vecchia Jeep Compass, ormai fuori produzione ed in attesa di ottobre, quando toccherà la stessa sorte per la Renegade in versione mild hybrid, contestualmente, la produzione della 500X passerà dagli attuali 75 veicoli per turno a 110, in risposta a una richiesta straordinaria proveniente dal mercato algerino.

Guardando all’imminente futuro nel 2026 si andranno ad aggiungere alla Ds8 l’assemblaggio dei sette nuovi modelli tra ibridi ed elettrici. Una ripresa a singhiozzo, la riduzione dei volumi produttivi infatti ha determinato un “momentaneo esubero di personale, gestito attraverso il contratto di solidarietà in vigore fino a giugno 2026, al fine di garantire un minimo salariale”, hanno evidenziato i sindacati.

