Melfi: Stellantis riapre tra incognite e nuovi stop

Lo stabilimento ha riaperto i cancelli da pochi giorni archiviando la vecchia Jeep Compass, ormai fuori produzione ed in attesa di ottobre, quando toccherà la stessa sorte per la Renegade in versione mild hybrid, contestualmente, la produzione della 500X passerà dagli attuali 75 veicoli per turno a 110, in risposta a una richiesta straordinaria proveniente dal mercato algerino.
Guardando all’imminente futuro nel 2026 si andranno ad aggiungere alla Ds8 l’assemblaggio dei sette nuovi modelli tra ibridi ed elettrici. Una ripresa a singhiozzo, la riduzione dei volumi produttivi infatti ha determinato un “momentaneo esubero di personale, gestito attraverso il contratto di solidarietà in vigore fino a giugno 2026, al fine di garantire un minimo salariale”, hanno evidenziato i sindacati.
potrebbe interessarti anche
Potenza, una bomba d’acqua allaga il capoluogo lucano
Venosa: lunedì 1 settembre un’incantevole notte di teatro nella Chiesa Incompiuta
Basilicata: gli universitari lucani preferiscono studiare fuori sede
Miss Basilicata 2025: la finalissima in Piazza Duomo a Melfi
Bilancio positivo per la Basilicata all’EXPO di Osaka
Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco