Melfi, rinvenuti quattro smartphone nel carcere in possesso di detenuti

MELFI – Nei giorni scorsi, alcuni agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Melfi hanno rinvenuto quattro smartphone in possesso dei detenuti. “Un’operazione importante riuscita grazie all’attenta attività di controllo e monitoraggio degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria operanti, con dedizione e grande senso di dovere, nel nostro carcere”, affermano il coordinatore regionale della Polizia Penitenziaria per la Fp Cgil Potenza, Rocco Morlino, e la Segretaria della Fp Cgil Potenza, Carmen Sabbatella. “Ancora una volta, i poliziotti penitenziari, nonostante le carenze di personale e di mezzi, si sono contraddistinti grazie al loro impegno, pur non disponendo di strumenti adeguati per contrastare la presenza di dispositivi illeciti. Sovraffollamento, carenza di personale, istituti vecchi e fatiscenti non fermano l’attività dei poliziotti penitenziari che vivono ogni giorno in condizioni assai critiche. Condizioni che fanno crescere stress, aggressioni e malattie e che, in alcuni casi, portano al suicidio. Il ministero della Giustizia dovrebbe dotare la Polizia penitenziaria di mezzi adeguati per contrastare situazioni come questa ed affrontare seriamente le criticità presenti nelle carceri italiane. Come Fp Cgil ringraziamo gli agenti di Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, hanno dimostrato grande senzo di abnegazione e scrupolosità nello svolgimento del proprio lavoro”.

“Un fenomeno allarmante e preoccupante e in notevole crescita”, ha affermato il segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, Donato Sabia. Negli istituti penitenziari a livello nazionale, nell’anno 2022 si sono registrati 1084 rinvenimenti di dispositivi mobili nel 2023 con un aumento del 47% con n. 1595 telefonini e nel 2024 con 2252 cellulari con il 41% di crescita. Dal 2022 ad oggi, si registra su base nazionale un incremento pericoloso pari al 110% in più. Tale fenomeno è pari del traffico di sostanze stupefacenti che entra in modo fraudolente all’interno degli istituti, soprattutto all’interno dei reparti dell’Alta Sicurezza gestito in primis da detenuti italiani, un dato preoccupante che incide pesantemente sulla sicurezza interna ma soprattutto rappresenta una grave minaccia sociale in quanto consente ai reclusi di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, impartendo ordini anche dall’interno del carcere. “Sembra che la criminalità corre più delle Istituzioni – afferma Sabia – perché le tecniche utilizzate dai detenuti si sono evolute in maniera sofisticata e repentina, per cui rendono più difficile il controllo da parte del personale di polizia penitenziaria, che risulta sempre di meno all’interno delle nostre patrie galere. La popolazione detenuta ha superato quota 62mila, 16mila in più rispetto ai posti disponibili, mentre il personale risulta in meno di 18mila unità, che per assicurare la vigilanza all’interno degli istituti è costretto a svolgere anche 12ore continuative di lavoro, portando il personale ad essere stanco e stremato. È necessario che il Governo intervenga con urgenza con misure più restrittive, anche mediante l’installazione di dispositivi tecnologici e sistemi di rilevamento, se necessario di inibitori di segnali per contrastare questo preoccupante fenomeno di comunicazioni illecite, al fine di evitare che gli istituti diventino centri di telefonia mobile discostandoci dai principi costituzionali sanciti dall’art. 27, che le pene devo tendere alla rieducazione. La UILPA Polizia Penitenziaria di Basilicata, si congratula con il personale tutto della Casa Circondariale, esprimendo piena soddisfazione per l’operazione, che ha assicurato come sempre, la totale sicurezza dell’istituto della Città Federiciana, che ospita soggetti di spicco della criminalità organizzata”.

