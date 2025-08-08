Melfi, Potenza e Palazzo San Gervasio: 1,5 milioni per potenziare i poliambulatori

Il Comune di Melfi, insieme a Potenza e Palazzo San Gervasio, si prepara a dare avvio a importanti interventi di sostenibilità ambientale e efficientamento energetico nei poliambulatori locali.

Grazie all’approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e delle relative deliberazioni di Giunta, è stata avviata la fase di programmazione di queste opere. Le stesse comporteranno un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi nazionali dell’Accordo di Programma tra il Ministero della Salute e la Regione Basilicata.

L’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, definendoli “ulteriori passi verso la modernizzazione della sanità territoriale e la sostenibilità ambientale”.

In particolare, il poliambulatorio di Melfi, situato in via Medaglia d’Oro M. Ferrara, sarà al centro di un intervento del valore di 405.500 euro. Tra le migliorie previste ci sono la coibentazione a cappotto delle pareti, la realizzazione di una copertura ventilata e l’installazione di un sistema ibrido di climatizzazione.

Inoltre, è in programma la produzione di acqua calda sanitaria attraverso un sistema integrato con solare termico, nonché l’installazione di un impianto fotovoltaico, che contribuirà a garantire l’autonomia energetica della struttura.

Analoghe opere di efficientamento sono previste per gli altri poliambulatori di Potenza e Palazzo San Gervasio. Quest’ultimo, situato in Viale Villa D’Errico, beneficerà di un intervento finanziato con 393.500 euro, che seguirà uno schema simile a quello di Melfi, mirato a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio attualmente classificato in classe F.

“Investire sull’efficienza energetica delle strutture sanitarie significa investire sulla salute delle persone, sul futuro ambientale della nostra regione e sulla razionalizzazione della spesa pubblica,” ha dichiarato Latronico.

“Questi interventi ci consentiranno di riqualificare importanti presidi sanitari, migliorando le condizioni di comfort per utenti e operatori e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici ed economici che ci siamo posti a livello regionale.”

L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare i territori, valorizzare le comunità locali e promuovere una sanità pubblica efficace e sostenibile, pronta a rispondere alle esigenze attuali con uno sguardo attento al futuro.

