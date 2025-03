Melfi, Polizia e Gdf sequestrano sostanza stupefacente

MELFI – Nella serata di ieri, a Melfi, personale della Polizia di Stato, con l’ausilio di operatori della Guardia di Finanza, ha individuato tre soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente tipo “hashish”, fatti per i quali gli stessi sono stati segnalati per uso personale di sostanza stupefacente.

Tale risultato si inserisce nella strategia adottata dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Melfi, mediante l’organizzazione di mirati servizi di controllo del territorio. Nello specifico, venerdì 7 marzo, personale del Commissariato di P.S. di Melfi, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, della Guardia di Finanza di Rionero in Vulture e del Nucleo Operativo Cinofili di Matera, ha effettuato controlli nelle aree della città in cui le peculiari condizioni, unite a fenomeni di marginalità, contribuiscono a favorire la consumazione di reati ed il verificarsi di fenomeni di allarme sociale, quali l’abuso di sostanze stupefacenti e alcool. Nel corso dell’attività, sono state, in totale, identificate 114 persone, controllati 65 veicoli e un esercizio commerciale, sono state, infine, rilevate due violazioni al Codice della strada.

