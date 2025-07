Melfi ospita il Premio Pro Loco Basilicata Italìa: una celebrazione delle eccellenze lucane

La città di Melfi si appresta a diventare il palcoscenico della cerimonia di conferimento del Premio “Pro Loco Basilicata Italìa 2025”, un evento che celebra l’impegno e la professionalità dei lucani nel promuovere la “lucanità” sia in Italia che nel mondo.

La manifestazione avrà luogo sabato 19 luglio 2025, alle ore 18:30, presso il Palazzo Vescovile di Largo Duomo, e rappresenta un’importante occasione per onorare le personalità che, attraverso il loro operato, esaltano il patrimonio culturale e le tradizioni lucane.

La scelta di Melfi come sede della cerimonia non è casuale. Infatti, l’evento vuole rendere omaggio alla storica Pro Loco Federico II Melfi, fondata nel 1952, che è una delle più antiche e longeve associazioni di promozione turistica in Italia e in Lucania.

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalle Pro Loco nel valorizzare le risorse locali e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cultura e della tradizione lucana.

Durante una conferenza stampa tenutasi a Potenza sono stati svelati i nomi dei premiati di questa seconda edizione del Premio. Tra i riconoscimenti spiccano figure di spicco come Raffaele Nigro, giornalista e scrittore, Giuseppe Ferrara, imprenditore turistico, Stefano Rosa, atleta professionista, Paola Francesca Natale, soprano, Walter Nicoletti, attore e regista, Antonio La Cava, maestro in pensione, Luigi Diotaiuti, chef, e Daniela Latorre, ricercatrice.

Questi premiati rappresentano l’eccellenza lucana e sono testimoni di un impegno costante per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane nel contesto nazionale e internazionale.

Il Premio “Pro Loco Basilicata Italìa” non è solo una cerimonia di riconoscimento, ma anche un momento di riflessione sull’importanza della promozione del patrimonio culturale lucano. La manifestazione si preannuncia come un evento ricco di emozioni e significato, capace di coinvolgere non solo i premiati, ma anche la comunità locale e i visitatori, in un festoso abbraccio alla lucanità.

Con il supporto dell’APT Basilicata e della Regione Basilicata, la cerimonia rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce le storie di vita e di successo dei lucani che contribuiscono a far brillare il nome della Basilicata nel panorama italiano e internazionale. Melfi, con la sua storia e le sue tradizioni, si prepara ad accogliere un evento che celebra il passato e guarda al futuro della cultura lucana.

