5 Settembre 2025

Melfi: nel mese di ottobre la riapertura di Stadio e Piscina

Michael Logrippo 5 Settembre 2025
Stadio e Piscina, entrambi interessati da lavori di riqualificazione, a breve torneranno a disposizione della comunità.

Michael Logrippo

Potenza, continua l’attività di integrazione sociale attraverso lo sport

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

Potenza, butta due divani ma viene fotografato: annunciate sanzioni

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato”

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

Venosa, Mollica: “Pronti ad accogliere facoltà di Giurisprudenza anche da altre Regioni”

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

Incidente sulla Potenza-Melfi: sei veicoli coinvolti, ci sono feriti

5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Basilicata: aumentano i lucani che si rivolgono ai Servizi per le dipendenze

5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba