Melfi: la UIL Fpl sottolinea l’importanza della visita istituzionale all’Ospedale “San Giovanni di Dio”

Un clima di attesa e speranza si respira ai piedi del Vulture. Questo avviene in vista della visita programmata per i primi di settembre dall’assessore regionale alla Sanità, Latronico, e dal sindaco della città all’Ospedale di Melfi “San Giovanni di Dio”. La Uil Fpl ha accolto con favore questa iniziativa, considerandola un passo importante per affrontare le criticità che da tempo affliggono la struttura.

Giuseppe Verrastro, segretario generale regionale del sindacato, insieme a Gerardo Sarli, responsabile organizzativo, ha sottolineato come la presenza delle istituzioni sia un segnale di attenzione verso un presidio ospedaliero. Come molti altri in Basilicata, si trova in una situazione difficile. “Le carenze di personale e i servizi ridotti mettono a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini”, hanno dichiarato.

Tuttavia, il sindacato non si accontenta di una semplice visita. Sperano che questo incontro non si riduca a una mera formalità, ma diventi un’occasione concreta di ascolto e confronto. “Vogliamo che anche le organizzazioni sindacali siano coinvolte. Desideriamo illustrare le problematiche quotidiane che i lavoratori della sanità affrontano e proporre soluzioni tangibili”, hanno aggiunto.

Negli ultimi mesi, la Uil Fpl ha sollecitato l’apertura di un tavolo permanente di confronto con la Regione Basilicata. Hanno evidenziato la necessità di monitorare la situazione di ospedali come Melfi, Villa D’Agri, Lagonegro e Pescopagano, che si trovano in condizioni critiche. “Non possiamo più rimandare. Servono scelte chiare e coraggiose per restituire dignità al sistema sanitario lucano”, hanno affermato con determinazione.

È stata inoltre rimarcata l’urgenza di interventi strutturali, piuttosto che soluzioni temporanee. “Dobbiamo affrontare la cronica carenza di personale medico, infermieristico e tecnico con nuove assunzioni. È fondamentale riorganizzare i servizi per garantire efficienza ed equità territoriale”, hanno detto.

In questo contesto, è stata messa in evidenza la necessità di superare la Legge Regionale 2/2017. Sebbene concepita per razionalizzare il sistema sanitario, si è rivelata inadeguata alle sfide attuali. “Abbiamo bisogno di un nuovo modello organizzativo. Deve rafforzare il ruolo degli ospedali territoriali e garantire una reale integrazione tra ospedale e territorio”, hanno concluso.

L’auspicio è che la visita di settembre possa segnare l’inizio di un percorso condiviso. Dovrebbe essere incentrato non solo sulle strutture e le tecnologie, ma soprattutto sulle persone. I lavoratori ogni giorno garantiscono servizi con grande sacrificio. I cittadini hanno diritto a un’assistenza dignitosa e di qualità. Con spirito costruttivo, il sindacato si è dichiarato pronto a collaborare per un futuro migliore della sanità lucana. Sperano sia lontano da logiche emergenziali e fondato su programmazione e investimenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author