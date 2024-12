Melfi: intossicati bambino, madre incinta e nonna

MELFI – Nella giornata di ieri brutta disavventura a Melfi per un bambino, la madre incinta e la nonna. I tre sono rimasti intossicati da monossido di carbonio sprigionato da un braciere nella loro abitazione. Dopo i primi soccorsi sono stati trasportati in un ospedale campano per essere trattati con ossigeno iperbarico.

