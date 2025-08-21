Melfi, incidente sulla Bradanica: morte mamma e figlia

MELFI – Incidente mortale questo pomeriggio sulla ss 655 Bradanica nel territorio di Melfi (Pz). L’impatto è avvenuto sulla strada che porta all’area industriale Stellantis, in direzione Foggia allo svincolo Leonessa. Nello scontro frontale tra un tir e una Fiat 500, ad avere la peggio sono state la conducente e la passeggera del mezzo leggero: una 54enne e una 24enne originarie di Ascoli Satriano (Fg), mamma e figlia, morte sul colpo. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 con un’eliambulanza e un’ambulanza, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del tir. Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine e le squadre Anas. Chiuso temporaneamente la tratta dove è avvenuto lo scontro al km 44 in entrambe le direzioni.

