Melfi: grido d’allarme Polimedica, dalla Regione tagli per struttura e personale

Si è svolta martedì 26 agosto l’assemblea dei lavoratori di Polimedica Melfi, convocata d’urgenza per discutere il drastico taglio del 46,8% del budget 2025 deciso dalla Regione Basilicata. Questa misura avrà impatti significativi sulla struttura e sul personale, minacciando la continuità delle prestazioni sanitarie essenziali che il poliambulatorio fornisce da decenni a migliaia di cittadini.

Durante l’assemblea, i lavoratori hanno espresso la necessità di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica riguardo a questa situazione critica. La relazione presentata al Consiglio di Amministrazione ha evidenziato come il taglio comprometta non solo la stabilità lavorativa di medici e operatori, ma anche l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda. La riduzione delle risorse non consente più di garantire i costi fissi, mettendo a rischio i posti di lavoro.

Inoltre, il conflitto tra il Sistema Sanitario Privato accreditato e la Regione Basilicata colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi bambini e anziani. La Polimedica, pertanto, si trova ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro e per il benessere della comunità.

