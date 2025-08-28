28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Melfi: grido d’allarme Polimedica, dalla Regione tagli per struttura e personale

Michael Logrippo 28 Agosto 2025
centered image

Si è svolta martedì 26 agosto l’assemblea dei lavoratori di Polimedica Melfi, convocata d’urgenza per discutere il drastico taglio del 46,8% del budget 2025 deciso dalla Regione Basilicata. Questa misura avrà impatti significativi sulla struttura e sul personale, minacciando la continuità delle prestazioni sanitarie essenziali che il poliambulatorio fornisce da decenni a migliaia di cittadini.

Durante l’assemblea, i lavoratori hanno espresso la necessità di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica riguardo a questa situazione critica. La relazione presentata al Consiglio di Amministrazione ha evidenziato come il taglio comprometta non solo la stabilità lavorativa di medici e operatori, ma anche l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda. La riduzione delle risorse non consente più di garantire i costi fissi, mettendo a rischio i posti di lavoro.

Inoltre, il conflitto tra il Sistema Sanitario Privato accreditato e la Regione Basilicata colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi bambini e anziani. La Polimedica, pertanto, si trova ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro e per il benessere della comunità.

About Author

Michael Logrippo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Il cordoglio del presidente Bardi per la scomparsa di Dino Viggiano

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Melfi, Stellantis: stop produzione per mancanza componenti

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza dice “NO” all’uso potabile delle acque del fiume Basento

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, caro scuola: rincari sui libri del +39%

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Maratea, nuovi orari percorrenza strada SS18 Castrocucco

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera, Comune: scelti Capo di Gabinetto e portavoce

28 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello