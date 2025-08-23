Melfi: Giuseppe Petrecca è il nuovo direttore dell’area intensiva del San Giovanni di Dio

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, ha ufficialmente annunciato la nomina del dottor Giuseppe Petrecca a nuovo direttore dell’unità operativa complessa Area Intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Melfi. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel piano di rafforzamento delle strutture sanitarie aziendali. L’obiettivo è valorizzare il capitale umano e le risorse tecnologiche, includendo anche l’Ospedale di Melfi.

L’arrivo di Petrecca, un medico anestesista di comprovata esperienza, è visto come un chiaro impegno da parte della direzione nell’assicurare competenza e qualità nelle cure. “Il suo profilo professionale e la sua esperienza sono un valore aggiunto per il percorso di crescita dell’ospedale San Giovanni di Dio,” ha dichiarato Spera. Questa nomina si inserisce in un contesto di attenzione e valorizzazione delle strutture ospedaliere nel territorio della città federiciana.

Anche l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha espresso la sua soddisfazione per la nomina di Petrecca. “Questa scelta non è solo un modo per colmare organici o potenziare reparti, ma un passo verso la costruzione di una sanità regionale che unisca eccellenza ospedaliera e prossimità delle cure,” ha affermato Latronico. Ha menzionato l’importanza dell’Ospedale di Melfi e ha ribadito l’importanza di garantire ai cittadini lucani accesso a strutture qualificate. È cruciale offrire un’assistenza che combini qualità clinica e umanità.

Il dottor Petrecca, con una lunga carriera nel settore dell’Anestesia e rianimazione, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare questa nuova sfida. “È per me un onore e una responsabilità guidare questa unità. Il mio obiettivo è continuare e velocizzare il percorso di potenziamento e crescita dell’ospedale, garantendo sicurezza e qualità dell’assistenza,” ha sottolineato. Petrecca si impegnerà a lavorare in sinergia con le altre équipe per assicurare percorsi rapidi ed efficaci per i pazienti dell’importante Ospedale di Melfi.

L’Azienda ospedaliera regionale continua a implementare il proprio piano strategico. Questo include ulteriori assunzioni di figure specialistiche e interventi infrastrutturali. L’obiettivo è garantire tempi di risposta adeguati e standard assistenziali elevati. Migliorano costantemente il servizio offerto grazie al contributo di professionisti di eccellenza anche presso l’Ospedale di Melfi.

Con l’arrivo del dottor Petrecca, l’ospedale San Giovanni di Dio di Melfi si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua missione. L’obiettivo è fornire assistenza sanitaria di alta qualità alla comunità, con particolare attenzione all’importanza dell’Ospedale di Melfi nella rete sanitaria.

