Melfi, cassa integrazione per 239 lavoratori della Marelli

È stato firmato un accordo al Dipartimento Sviluppo Economico della Basilicata per sostenere 239 lavoratori della Marelli Suspension Systems Italy di Melfi con la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS). Questo intervento, legato alla crisi del settore automotive, coprirà il periodo dal 17 agosto 2025 al 15 agosto 2026.

Il verbale d’intesa è stato siglato da rappresentanti della Regione, della Marelli, di Confindustria Basilicata e dei sindacati. L’accordo segue l’esaurimento del contratto di solidarietà in vigore dal 7 ottobre 2024 al 16 agosto 2025. La CIGS inizierà il 17 agosto 2025 e durerà un anno, con possibilità di proroga.

La fabbrica di Melfi, fornitore di Stellantis, produce componenti per Fiat, Jeep, Alfa Romeo e Dodge. Marelli ha motivato la richiesta di cassa integrazione per la crisi del settore, aggravata da problemi di fornitura e un mercato incerto. Nonostante ciò, l’azienda intende continuare il piano di rilancio con la nuova piattaforma STLA Medium. Durante la CIGS, saranno attivati programmi di formazione per riqualificare il personale.

L’assessore regionale Francesco Cupparo ha definito questa vertenza un “simbolo” della transizione verso l’elettrico, evidenziando l’impegno della Regione e il fondo per le aree di crisi, che mette a disposizione 7,5 milioni di euro per la Basilicata. L’accordo rappresenta un passo importante per la salvaguardia dell’occupazione nella Regione, in un periodo di sfide per il settore automotive.

