Melfi Calcio: ribaltata e vinta la prima uscita a Sant’Arcangelo, il presidente Del Giudice è ottimista

Il Melfi Calcio ha dato il via alla stagione sportiva 2025-2026 con un’ottima prestazione, affrontando ieri la Santarcangiolese nella prima uscita ufficiale di Coppa, valida per l’andata degli Ottavi. Su un campo ostico, i ragazzi di Mister Abbenante hanno saputo dimostrare tutte le loro qualità, conquistando una vittoria preziosa con il punteggio di 1-2.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa in vantaggio, con il punteggio di 1-0, grazie a una rete che ha messo in difficoltà il Melfi. Tuttavia, nella ripresa, la squadra gialloverde ha ribaltato la situazione con una prestazione straordinaria. Prima De Luise ha pareggiato i conti, seguito dal gol decisivo di capitan Francesco Fontana, che ha permesso al Melfi di portare a casa la vittoria.

“Una prova di carattere che ci ha visti protagonisti indiscussi in special modo nel secondo tempo. A mente fredda – approfondisce in chiamata telefonica il presidente del sodalizio gialloverde, Corrado Del Giudice – si è visto un bel gioco e ci sono grandi margini di miglioramento.”

Questa vittoria rappresenta un ottimo inizio per il Melfi, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con fiducia e determinazione. Il ritorno è in programma mercoledì 24 settembre allo stadio di Tito, dove la squadra giocherà la prima parte del campionato. Mister Abbenante può essere soddisfatto della prova dei suoi, i quali hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per un’annata di successi. A breve i sorteggi delle giornate di campionato saranno il via ufficiale alla nuova regular season.

