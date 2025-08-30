Melfi Calcio: presentazioni effettuate, si aggiungono alla rosa due sudamericani

Ieri sera, venerdì 29 agosto 2025, presso un noto locale di Viale D’Annunzio a Melfi, si è tenuta la tanto attesa presentazione della rosa del Melfi Calcio per la stagione 2025-2026. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi tifosi, rappresentanti della comunità e membri della dirigenza, tutti riuniti per celebrare l’inizio della nuova stagione calcistica.

Il presidente onorario Guglielmo Calandrelli, figura emblematica del club e terzo presidente onorario nella quasi centenaria storia della società lucana, ha aperto la serata sottolineando il suo ruolo di collante tra la vecchia e la nuova dirigenza. Le sue parole hanno trasmesso un forte senso di continuità e di speranza per il futuro del Melfi.

Successivamente, il neo presidente Corrado Del Giudice ha preso la parola, esprimendo chiaramente la sua ambizione di riportare il Melfi tra i professionisti. “Il nostro sogno è uno, e non si chiama Serie D.” ha dichiarato con determinazione nel suo lungo intervento.

Il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ha confermato il rientro della squadra allo Stadio “Valerio” previsto per i primi di ottobre. Nel frattempo, ha annunciato che l’amministrazione comunale, in accordo con la società, sta valutando l’implementazione di mezzi di trasporto per facilitare i tifosi nel raggiungere Tito, stadio di casa provvisorio.

La serata ha visto poi la presentazione ufficiale della dirigenza, dello staff e dei nuovi giocatori. Tra le novità delle ultime ore, sono stati ufficializzati l’arrivo di Francesco Solari, centrocampista argentino classe 2004, e Lucca Di Giuseppe, centrocampista brasiliano classe 2000.

Con una dirigenza rinnovata, nuove leve e una comunità che sostiene con fervore la squadra, il Melfi Calcio ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti e si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovata energia e determinazione.

