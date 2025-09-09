Melfi Calcio, patron Del Giudice: “In arrivo un colpo di mercato di altissimo livello”

Sentito telefonicamente il patron del sodalizio gialloverde Corrado Del Giudice ha parlato dello scorso match a Montalbano terminato 1-1 e della situazione attuale del Melfi Calcio. Non sono mancati cenni sulla gestione, sul mercato e in grosse linee sul campionato. Il prossimo impegno, valido per la seconda giornata stagionale, previe modifiche, è fissato per domenica 14 settembre a Tito contro il Brienza, fischio d’inizio ore 15:30.

LA BEFFA DI MONTALBANO – “La più brutta prestazione mai vista dall’inizio di questa nuova avventura, amichevoli estive comprese. La squadra – introduce il presidente – mi è sembrata stanca e ne stiamo cercando le motivazioni. Avevo chiesto al mister di cercare un modulo dove potessero giocare insieme le due punte centrali. Essendo tutti e due di grande valore ma evidentemente il modulo utilizzato ha penalizzato sia il nostro gioco e certamente favorito chi fin dal primo minuto ha deciso di giocare con 11 uomini in difesa.”

PARTE TECNICA – “Credo che gli sforzi economici che ho fatto per dare in un mese una squadra competitiva alla direzione tecnica forse non siano stati compresi a pieno. Mi auguro in futuro che si sappia lavorare con più moduli di gioco. Occorre adattarsi alle diverse tipologie di squadre che incontreremo e alle situazioni diverse che potranno verificarsi durante lo svolgimento della gara. Io sono responsabile dei calciatori voluti e scelti da me, uno ad uno. Le due punte a parer mio possono coesistere con moduli più adatti alla categoria come il 4-4-2.”

MERCATO APERTO – “Ci tengo a sottolineare che i ragazzi che hanno già terminato la loro avventura con noi sono fuori rosa per semplici incompatibilità con il gioco del mister, nient’altro. Insieme al responsabile tecnico Valerio, intervenuto sul mercato, stiamo per chiudere un colpo di altissimo livello. Ancora non posso svelarvi il nome perché non contrattualizzato.”

GARE CASALINGHE A TITO – “Stiamo cercando di spostare la prima di campionato in uno stadio più vicino alla nostra Melfi. Vedremo se la federazione ce lo consentirà nelle prossime ore.”

SUL CAMPIONATO – “Quest’anno mi dicono che ci sono 3/4 squadre che hanno fatto un ottimo mercato. Come bene sapete ci possono essere sempre grandi sorprese. Quest’anno per noi è di rodaggio per problemi logistici e perché questo campionato mi è totalmente sconosciuto. Credo che l’anno prossimo avremo tempo e conoscenza adeguata per non sbagliare niente.”

“Stiamo alzando ulteriormente l’asticella facendo un ennesimo sforzo sul mercato, il più costoso di tutta la nostra rosa e forse dell’intero campionato. Non amo gli alibi soprattutto quelli pretestuosi e di chi non sa prendersi le proprie responsabilità. Inoltre – conclude il numero uno del Melfi Calcio, Corrado Del Giudice – gli alibi sono per i perdenti, a me piace vincere. Questo sia ben chiaro a tutti.”

