Melfi Calcio, il siciliano Riccardo Abbenante vicino alla panchina gialloverde

Riccardo Abbenante, allenatore siciliano, potrebbe essere a un passo dal Melfi Calcio. Dopo aver collaborato con il neo socio Vincenzo Caputo al Lavello, sembra aver raggiunto un accordo con la società gialloverde.

La carriera di Abbenante nel calcio inizia nel 2013, quando avvia il suo percorso nel settore giovanile del Marsala. Nel 2016, il passaggio alla Quarteirense, squadra della quarta divisione portoghese, si rivela decisivo per la sua crescita. Qui, Abbenante diventa allenatore dell’Under 21 e, successivamente, della Prima Squadra.

Nel 2018, si trasferisce al Gela, in Serie D, affiancando Karel Zeman. Prima di tornare in Sicilia, accumula esperienze come vice nelle squadre di Cavese e Lavello.

Carismatico e con uno stile “Zemaniano”, Riccardo Abbenante sembra pronto a guidare il Melfi. Porterà con sé una visione di gioco innovativa per il massimo campionato lucano. Ora, non resta che attendere la conferma durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto calcistico, in programma domani, venerdì 18 luglio, alle 18:30, presso l’aula Consiliare Nitti-Bovet di Palazzo di Città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author