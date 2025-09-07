Melfi Calcio, falsa partenza a Montalbano: 1-1 al fischio finale

Nella prima giornata del campionato di Eccellenza Lucana 2025/26 il Melfi Calcio non ha rispettato le aspettative. La squadra, attesa a una prestazione convincente, ha chiuso l’incontro in casa dell’Atletico Montalbano con un deludente pareggio di 1 a 1.

Entrambi i gol sono stati segnati nel finale del match. L’Atletico Montalbano è passato in vantaggio con un rigore ben piazzato da Larrue. Tuttavia, il Melfi non ha mollato e, nei minuti di recupero, è riuscito a pareggiare le sorti dell’incontro con un gol di Bongermino, che ha trovato la rete con un tiro potente che ha lasciato il portiere avversario senza possibilità di reazione.

Nonostante il pareggio, il Melfi Calcio ha sicuramente strappato solo un punto da una partita in cui si puntava a conquistarne tre. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da momenti di difficoltà e da una mancanza di incisività in attacco, che ha suscitato non poche preoccupazioni.

Il campionato è lungo e ci sono molte opportunità per rimediare a questa partenza inaspettatamente deludente, la prima domenica 14 settembre a Tito contro il Brienza.

