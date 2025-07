Melfi Calcio, l’imprenditore foggiano Corrado Del Giudice nuovo presidente

La Melfi calcistica si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, grazie all’ingresso nel sodalizio gialloverde di Corrado Del Giudice, un giovane e dinamico imprenditore foggiano del settore edile. Questa mossa strategica, fortemente voluta dal Presidente Tortoriello e dal Direttore Generale Gerardo Cignarale, rappresenta un cambio di rotta significativo per il club, permettendo di affrontare la prossima stagione con una visione ambiziosa.

Il Melfi Calcio, che ha recentemente riscoperto il suo lustro riportandosi in Eccellenza, ora punta a obiettivi più grandi, non limitandosi più alla sola salvezza. Il lavoro instancabile di un gruppo di oltre 30 soci e amici, che quattro estati fa ha contribuito a ridare vita al calcio locale, ha finalmente dato i suoi frutti. Cignarale ha espresso la sua gratitudine verso i soci, sottolineando l’importanza del loro impegno e della loro passione per il club.

L’ingresso di Del Giudice porta una ventata di entusiasmo e nuove risorse, rendendo il gruppo più unito e solido. Con il supporto degli storici soci e del direttivo, l’imprenditore foggiano si prepara a ricoprire il ruolo di Presidente, avviando un progetto pluriennale che mira a riportare il Melfi ai fasti di un tempo.

Nei prossimi giorni, è prevista una conferenza stampa in Comune, dove Del Giudice sarà presentato ufficialmente alla città e ai tifosi, che attendono con trepidazione di conoscere i dettagli di questo nuovo inizio. La comunità melfitana è pronta a supportare il club in questa nuova avventura, con la speranza di vedere il Drago tornare a volare in alto.

