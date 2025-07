Melfi Calcio: affidato a Riccardo di Bari il ruolo da DS, ex Foggia, Andria e Nocerina

Il Melfi Calcio si prepara a un ritiro pre-campionato ricco di aspettative e novità, anche grazie all’approdo di Riccardo Di Bari come nuovo Direttore Sportivo. La squadra, impegnata nel massimo campionato regionale, svolgerà il ritiro a Vietri di Potenza dal 3 al 14 agosto 2025, in un contesto ideale per prepararsi a una stagione ambiziosa.

Di Bari, già noto per le sue esperienze con club prestigiosi come Foggia, Martina, Fidelis Andria, Sorrento, Pro Patria e Nocerina, porta con sé una visione strategica esclusiva, fondamentale per allestire una rosa competitiva. Il presidente Corrado Del Giudice ha grande fiducia nel nuovo dirigente, che si è già messo a lavorare a fari spenti.

Dopo aver annunciato il primo acquisto, il difensore Francesco Fontana, ex Serie C e D, si mormora che Di Bari stia per chiudere un accordo con un bomber che rappresenterebbe un importante ritorno in casa Melfi, trattasi del pugliese Giovanni Bongermino. Sebbene l’ufficializzazione non sia ancora avvenuta, le trattative sono in fase avanzata presso gli uffici del presidente onorario Calandrelli, alimentando l’ottimismo nell’ambiente.

Con queste premesse, il ritiro di Vietri di Potenza si prospetta come un’importante occasione per cementare le basi di una rinascita concreta per il Melfi Calcio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author