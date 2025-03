Melfi, assalto a un portavalori sulla Ofantina

MELFI – La notte scorsa una banda di rapinatori ha assaltato un portavalori lungo l’Ofantina, strada che da San Nicola di Melfi porta a Candela. Sembrerebbe che quattro persone a bordo di un’auto abbiano sparato all’indirizzo del mezzo della Cosmopol per poi speronarlo e mandarlo fuori strada mentre altri a bordo di un tir hanno bloccato la strada. Secondo una prima ricostruzione, per aprire il portavalori sarebbe stato usato dell’esplosivo: il bottino del furto è di 6/7 sacchi con danno da quantificare.

Sul posto sono subito intervenuti Polizia e Carabinieri che hanno chiuso la strada e deviato il traffico sulla viabilità alternativa, con gravi ripercussioni sul traffico dei pendolari, specie quelli diretti allo stabilimento Stellantis e quelli diretti a Foggia. I malviventi, per mettere a segno il colpo, avrebbero anche preso in ostaggio un pullman, forandone le gomme. Diversi i posti di blocco sistemati nella zona. Ancora in corso le ricerche dei fuggitivi. La circolazione è ancora rallentata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author