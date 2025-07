Melfi al centro degli assegni di inclusione in Basilicata: circa 700 famiglie del comprensorio ne usufruiscono

La zona nord della regione si distingue come l’area con il maggior numero di nuclei familiari che beneficiano degli assegni di inclusione in Basilicata. L’importo degli assegni varia in base al reddito e alla composizione familiare, partendo da un minimo di 500 euro al mese.

Negli ultimi giorni, molti capofamiglia senza reddito, disoccupati e lavoratori precari si sono recati presso i Caf per rinnovare l’Isee, necessario per continuare a ricevere l’Assegno di Inclusione (Adi).

I dati dell’Inps rivelano che in Basilicata ci sono 2.893 nuclei familiari beneficiari, di cui 1.796 nella provincia di Potenza. Melfi, con 691 nuclei è al primo posto, 451 a Lagonegro e subito dopo il capoluogo con 401.

La somma mensile viene accreditata sulla Carta di Inclusione, utilizzabile per acquisti e prelievi in contante, con alcune limitazioni. Tuttavia, la situazione sta cambiando: i beneficiari degli assegni sono diminuiti rispetto agli anni precedenti.

Le stime indicano che circa 506.000 nuclei familiari in tutta Italia sono potenzialmente destinatari del contributo forfettario di 500 euro. L’Assegno di Inclusione, introdotto nel 2025, ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, ma ha generato preoccupazioni per il suo potenziale ridimensionamento a misura assistenziale.

Ennesimo dato che testimonia le conseguenze Stellantis sulla vita dei cittadini del comprensorio.

