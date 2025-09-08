Melfi: aggiornamenti sulla situazione lavoratori LGS, in arrivo un incontro cruciale

La situazione occupazionale dei lavoratori della LGS, indotto della Stellantis di Melfi, continua a destare preoccupazione e incertezze. Negli ultimi mesi, i dipendenti hanno vissuto un periodo di grande tensione a causa delle difficoltà economiche che hanno colpito l’azienda, come riportato in precedenti articoli. La mancanza di certezze ha portato numerosi operai a esprimere timori per il proprio futuro, con molti che si sono ritrovati in una situazione di precarietà.

Un nuovo sviluppo è emerso da un incontro tra i rappresentanti dell’assessorato per lo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità e le direzioni della LAS Automotive e della LGS Logistica. Con una lettera ufficiale, l’assessorato ha convocato un incontro per il giorno 10 settembre alle ore 15:00 presso la sala Sinni, al piano terra del dipartimento. L’oggetto dell’incontro sarà proprio lo stato dei lavoratori, in un tentativo di fare chiarezza sulla situazione attuale e trovare soluzioni per garantire la continuità occupazionale.

I lavoratori attendono con ansia l’incontro, sperando che possa portare a risposte concrete e rassicurazioni sul loro futuro. L’assessorato ha dimostrato un interesse attivo nel monitorare la situazione e nel cercare di facilitare un dialogo tra le parti coinvolte, ma resta da vedere se queste azioni si tradurranno in risultati tangibili per i dipendenti della LGS.

In questo contesto, l’attenzione rimane alta da parte della comunità e delle istituzioni, in attesa di sviluppi che possano finalmente portare a una stabilizzazione della situazione lavorativa per i dipendenti coinvolti.

