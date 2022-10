Lite tra bambini sfocia in una violenta aggressione fra adulti. E’ successo nel pomeriggio di oggi a Torre dell’Orso di Melendugno, lungo via Matteotti. A finire in ospedale un 56enne, colpito alla testa, accompagnato al nosocomio di Scorrano da un’ambulanza del 118. L’aggressore si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.