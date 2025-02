Melendugno, incendio in casa: grave un 76enne

Un uomo di 76 anni ha riportato gravi ustioni in seguito a un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Primo Levi. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto, probabilmente a causa di una sigaretta accesa.

In casa si trovava anche la moglie, 72 anni, che è riuscita a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, senza rilevare danni strutturali all’edificio.

L’anziano ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author