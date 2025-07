Melendugno, 19enne arrestato per spaccio: cocaina e denaro nascosti tra garage e auto

Un ragazzo di 19 anni di Melendugno è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è conclusa sabato scorso, al termine di un’indagine avviata dai militari che sospettavano un suo ritorno nel giro dello spaccio locale.

Il giovane, già implicato da minorenne in vicende legate alla droga, era stato tenuto sotto osservazione per diversi giorni: pedinamenti e controlli delle frequentazioni hanno confermato i sospetti degli investigatori. Sabato, i Carabinieri della stazione di Melendugno e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce si sono presentati nella casa dove il 19enne vive con i genitori e hanno avviato una perquisizione.

Il primo riscontro è arrivato nel garage dell’abitazione, dove è stato trovato un involucro di cellophane contenente cento grammi di cocaina e oltre duemila euro in contanti, ritenuti provento delle vendite di stupefacente. Durante i controlli nella camera da letto, i militari hanno inoltre scoperto una chiave di un’autovettura nascosta nell’imbottitura di un cuscino. Il giovane ha cercato di sminuire la circostanza, sostenendo che l’auto fosse parcheggiata in un altro paese senza però voler indicare quale.

Gli uomini dell’Arma, insospettiti, hanno iniziato a cercare nei dintorni del domicilio. Dopo ripetuti tentativi di disinserire l’antifurto, una vettura si è finalmente sbloccata: all’interno c’erano documenti personali, la patente di guida e altri seicento euro occultati in un borsello, un portaocchiali e sotto l’aletta parasole.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata di oggi. La cocaina sarà ora analizzata in laboratorio per stabilirne il principio attivo.

Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dal nostro ordinamento.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.