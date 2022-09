Roma – Per Enrico Letta non esiste alternativa al “voto utile”. Una posizione, questa del segretario dem, che ha suscitato le proteste del numero uno di Azione, Carlo Calenda. ” Terzo polo guarda a destra”, le parole di Letta, commentando quelle di Calenda che si augurava ‘una alleanza comune anche con Giorgia Meloni. Per Letta, con il 43% dei voti la destra prenderebbe il 70% dei seggi. E questo per l’Italia diventerebbe uno scenario da incubo. Il centrodestre per tutta risposta preferisce non badare agli avversari. Intanto in piazza dei Consoli al grido di Resistenza, resistenza, resistenza arriva il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon al fianco di Luigi de Magistris per unione popolare che attacca Conte e Salvini