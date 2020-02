Mediterraneo Frontiera di Pace | In diretta sulle emittenti del Gruppo Editoriale Distante la visita del Pontefice a Bari

Condividi

Vuole essere «il cantiere di un sentiero di pace» l’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” che ha portato a Bari dal 19 febbraio i vescovi di diciannove Paesi affacciati sul grande mare e che culminerà a conclusione dei lavori sinodali domenica 23 febbraio con l’arrivo del Pontefice e la celebrazione eucaristica nel capoluogo pugliese alla presenza di 50mila fedeli.

«La pace non può essere derubricata soltanto a parola affettuosa o a concetto emozionale. Queste dimensioni non appartengono alla Chiesa», ha detto il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti che ha ideato l’evento.

Per l’occasione, considerata di eccezionale rilievo per il nostro Paese, il Gruppo Editoriale Distante trasmetterà in simultanea la diretta televisiva a partire dalle ore 8 sulle emittenti Antenna Sud, Canale 85 e Antenna Sud Live Teleonda ch. 90.

La conduzione in studio sarà affidata al direttore responsabile di Antenna Sud, Onofrio D’Alesio affiancato dal prof. Enzo Varricchio.

I telespettatori potranno vivere le varie fasi dell’evento attraverso il contributo fornito dalla redazione giornalistica di Antenna Sud con Monica Arcadio in collegamento dalla Basilica di San Nicola, Antonella Fazio da Piazzale Cristoforo Colombo per seguire l’arrivo di Papa Francesco e Ilaria Delvino da Piazza della Libertà per la celebrazione eucaristica.

Gruppo Editoriale Distante

PROMO PAPA 2020