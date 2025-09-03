MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù

Con il concerto di Piero Pelù, in programma giovedì 4 settembre alle ore 21.00 all’Oasi dei Battendieri, prende il via la sesta edizione del MediTa Festival, rassegna pop-sinfonica del Mediterraneo organizzata dall’ICO Magna Grecia.

L’artista fiorentino, già frontman dei Litfiba e tra i nomi più rappresentativi del rock italiano, si esibirà insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina. Accanto a loro l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, con cui è condiviso il progetto, e il Lucania Apulia Chorus, diretto da Daniela Nasti e guidato artisticamente dal Maestro Pierfranco Semeraro. La direzione artistica del festival è affidata al Maestro Piero Romano.

La serata inaugurale sarà seguita, venerdì 5 settembre, dal concerto “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, con Serena Rossi accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Per quanto riguarda Alex Wyse, inizialmente previsto per sabato 6 settembre, il suo spettacolo sarà inserito nella prossima stagione invernale, in accordo con il management dell’artista.

Il MediTa Festival è sostenuto da Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture e MIC – Ministero della Cultura e si avvale anche del supporto di partner privati. Come tradizione, anche quest’anno sarà consegnato il Premio dei Due Mari, istituito dalla BCC San Marzano di San Giuseppe e rappresentata dal presidente Emanuele di Palma. Nella scorsa edizione il riconoscimento era stato assegnato a Ron.

I biglietti sono disponibili con le seguenti fasce di prezzo: Poltronissima 45 euro più prevendita, Poltrona 35 euro più prevendita, Platea 25 euro più prevendita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author