MediTa Festival, gran finale con Serena Rossi e l’Orchestra Magna Grecia

Sarà Serena Rossi a chiudere la sesta edizione del MediTa Festival, il grande evento pop-sinfonico del Mediterraneo realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture e MIC – Ministero della Cultura. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle ore 21.00 nell’incantevole cornice dell’Oasi dei Battendieri, dove l’attrice e cantante napoletana porterà in scena “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. La direzione artistica del Festival è a cura del Maestro Piero Romano. Anche quest’anno il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, consegnerà il Premio dei Due Mari, riconoscimento che nella scorsa edizione fu attribuito a Ron.

Una carriera tra cinema, tv e musica

Serena Rossi, cresciuta nel quartiere napoletano di Miano, vanta una carriera intensa con oltre venti film e una trentina di impegni tra sceneggiati e serie televisive. Dopo l’esordio nel 2002 nel musical “C’era una volta…Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, conquista la popolarità con il ruolo di Carmen Catalano in “Un posto al sole”.

Con “SereNata a Napoli” Rossi torna alle origini musicali, dando vita a un progetto condiviso con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli: una vera serenata d’amore dedicata alla sua città, eseguita con l’Orchestra della Magna Grecia.

Posticipo per Alex Wyse

Previsto inizialmente per sabato 6 settembre, il concerto di Alex Wyse sarà riprogrammato nell’ambito della prossima Stagione invernale dell’Orchestra della Magna Grecia, come concordato con il management dell’artista.

Biglietti

I biglietti per la serata conclusiva del MediTa Festival hanno i seguenti prezzi:

Poltronissima: 45 euro + prevendita

Poltrona: 35 euro + prevendita

Platea: 25 euro + prevendita

