MediTa Festival 2025, tre serate tra pop e sinfonico con Pelù, Rossi e Wyse

Tutto pronto a Taranto per la sesta edizione del MediTa Festival, la rassegna pop-sinfonica del Mediterraneo diretta dal Maestro Piero Romano e organizzata dall’ICO Magna Grecia con il sostegno di istituzioni e sponsor. Dal 4 al 6 settembre, l’Oasi dei Battendieri, area naturale che costeggia il Mar Piccolo, ospiterà tre grandi concerti con protagonisti Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse.

Il programma prenderà il via giovedì 4 settembre alle 21.00 con Piero Pelù, accompagnato dall’Orchestra jazz siciliana – The Brass Group, dal Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti e sotto la direzione del Maestro Domenico Riina. Venerdì 5 settembre sarà la volta di Serena Rossi, sul palco con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Gran finale sabato 6 settembre, sempre alle 21.00, con Alex Wyse, seguito dal Maestro Piero Romano.

Il festival, che unisce sonorità pop e orchestrazioni sinfoniche, è realizzato in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia Culture, Ministero della Cultura e con il sostegno di BCC San Marzano. Anche quest’anno verrà consegnato il Premio dei Due Mari, riconoscimento offerto da Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano.

“Il MediTa è la somma di due generi, pop e sinfonico, che si fondono per dare vita a un festival che vuole essere energia positiva e segnale di ottimismo per la città – ha spiegato il Maestro Piero Romano –. Siamo orgogliosi di avere con noi tre protagonisti come Pelù, Rossi e Wyse, artisti di talento e grande impatto scenico”.

I biglietti sono disponibili con diverse fasce di prezzo: per i concerti di Pelù e Serena Rossi si parte dai 25 euro della platea ai 45 euro della poltronissima (più prevendita), mentre per Wyse i tagli vanno da 10 a 25 euro (più prevendita).

