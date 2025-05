Medimex 2025: al MArTA le foto inedite di Amy Winehouse

Anche il videomapping che ripercorre la storia della manifestazione e celebra pace e libertà

Il Medimex 2025, in programma a Taranto dal 17 al 21 giugno, celebra musica, memoria e visioni artistiche con un cartellone che unisce grandi concerti e due eventi espositivi di forte impatto emotivo. Tra i nomi attesi sul palco figurano Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent, ma uno dei cuori pulsanti dell’edizione è l’omaggio ad Amy Winehouse, ospitato al Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA.

Dal 17 giugno al 6 luglio, le sale del museo accoglieranno Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty, una raccolta di circa 50 scatti inediti realizzati tra Londra e New York dal fotografo Charles Moriarty, che sarà presente al MArTA per un incontro con il pubblico martedì 17 giugno. Le immagini raccontano una fase cruciale e intima della vita della cantante, all’alba della sua carriera discografica.

Attraverso l’obiettivo di Moriarty, Amy appare in tutta la sua autenticità: una giovane artista londinese, poco più che diciannovenne, colta nei suoi momenti più veri prima del successo mondiale dell’album Frank. Lo stile è spontaneo, il tono è affettuoso. “Spero che chi le guarda possa vedere la mia amica”, ha detto spesso il fotografo, alludendo al legame personale che li univa. Le sessioni, durate un solo giorno in ciascuna città, rivelano una Amy vivace, sognante e già iconica.

Oltre alle fotografie della Winehouse, l’allestimento comprende anche dieci immagini – tra nudi e nature morte – scelte per entrare in dialogo con la mostra Penelope, curata da Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, e con l’esposizione permanente del museo. Un percorso che mette a confronto due universi femminili diversi ma potentemente evocativi.

Parallelamente, dal 19 al 21 giugno, la facciata del Castello Aragonese di Taranto diventerà lo schermo di On the road compilation, un’opera di video mapping ideata da Roberto Santoro e Blending Pixels.

Il progetto, pensato appositamente per il Medimex, intende raccontare il cammino della manifestazione attraverso immagini e suggestioni visive che richiamano pace, libertà e condivisione.

L’uso della proiezione architettonica vuole essere un’estensione del messaggio universale che la musica incarna, rendendo omaggio anche alla forza espressiva della grafica Medimex, da sempre arricchita da simboli come le colombe e strumenti fantastici.

L’obiettivo dichiarato è ridestare coscienze, rinvigorire emozioni e risvegliare la fiducia nel presente.

Il Medimex 2025, dunque, si preannuncia non solo come festival musicale ma come esperienza immersiva e multidisciplinare, capace di unire il suono alle immagini per raccontare storie che restano.

