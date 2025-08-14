14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Giuseppe Lacorte

Medihospice Ostuni: “Sì a internalizzazione, no propaganda e precarietà”

Redazione 14 Agosto 2025
centered image

La CISL FP Taranto Brindisi è da sempre in prima linea per riportare nel pubblico i servizi sanitari affidati allesterno – dichiara in una nota il segretario generale Giuseppe Lacorte -. Lo abbiamo fatto concretamente, sia nella ASL di Taranto che in quella di Brindisi, anche quando la nostra posizione sembrava minoritaria e prevaleva la corsa alle esternalizzazioni, ritenute più vantaggiose per i bilanci. Oggi, in tanti scoprono limportanza delle internalizzazioni e provano a farle proprie, come se fossero unidea dellultima ora. Ma noi ci siamo sempre stati: con coerenza, senza proclami e senza bandiere di parte”.

In queste ore – prosegue Lacorte -, assistiamo a un confronto politico particolarmente acceso sul futuro della RSA Medihospice di Ostuni. Un confronto in cui, purtroppo, emergono più i toni polemici che la volontà reale di affrontare le garanzie per i lavoratori e un servizio sanitario pubblico efficiente e vicino alle persone. Per questo lanciamo un appello alla prudenza: trasformare un tema così delicato in terreno di scontro politico rischia di fare più danni che benefici. Lo dimostra chiaramente il caso di Ceglie Messapica”.

Infatti – aggiunge -,  linternalizzazione dei servizi di riabilitazione dellex Fondazione San Raffaele di Ceglie, se da un lato ha migliorato i servizi, dallaltro ha lasciato i lavoratori sospesi in una situazione di precarietà e incertezza. Allepoca taluni davano garanzie che oggi non ritroviamo, in particolare quelle legate alla loro stabilizzazione. Siamo rimasti tra i pochi a denunciare questa situazione e non accetteremo che si ripeta”.

Nel caso specifico della RSA Medihospice di Ostuni – continua Lacorte -, riteniamo centrale la questione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale della ASL BR, poiché a oggi non ci risulta alcun adeguamento formale da parte della Giunta regionale, quindi in assenza di un nuovo e specifico assenso assunzionale,  si rischia che questa avvenga a discapito di altri servizi della ASL di Brindisi, già fortemente sotto pressione dal punto di vista organizzativo e di organico. Ma la parte che più ci appassiona è che, analizzando la dotazione organica attuale e confrontandola con gli standard di strutture analoghe, emergono dubbi fondati su un possibile esubero di personale. Qual è allora il piano? Internalizzare promettendo stabilità, per poi lasciare a casa parte dei dipendenti? Su questo diciamo chiaramente: no, la CISL FP Taranto Brindisi non ci sta”.

“Abbiamo già formalmente richiesto un incontro alla Direzione Generale della ASL di Brindisi per fare chiarezza sulla situazione della RSA di Ostuni e per conoscere il destino degli altri servizi tuttora esternalizzati, in particolare quelli legati ai LEA, come lADI e lHospice. Perché di questi nessuno sembra preoccuparsi?. La nostra posizione è chiara e coerente: sì alle internalizzazioni fatte bene, nel rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori; sì alla stabilità occupazionale, no ai licenziamenti mascherati; sì a una sanità pubblica efficiente, organizzata e realmente vicina ai cittadini. Se davvero tutto si può’, come qualcuno sostiene in questi giorni, allora si facciano le cose sul serio, una volta per tutte”, conclude Lacorte.

centered image

