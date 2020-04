Medico ‘fermato’ mentre il suo paziente ha un infarto

Condividi

E' diventato virale lo sfogo su Facebook di un medico leccese fermato ad un posto di blocco la sera di Pasqua mentre si stava recando d'urgenza presso una clinica privata dove il rianimatore presta servizio. Il suo turno iniziava alle 20, un’ora prima ha ricevuto una richiesta di intervento urgente presso la struttura sanitaria. Durante il tragitto viene fermato da una vigilessa che chiede i consueti documenti. Il medico spiega di aver fretta, ma la donna avrebbe risposto: “Anche il giorno di Pasqua fate urgenze? E che cosa avrebbe questa persona?”. Il professionista a quel punto risponde: “Un infarto”. Non contenta la vigilessa avrebbe continuato: “Ma a cosa serve il medico rianimatore per un infarto?”. Insomma, i controlli hanno fatto perdere 15 minuti di tempo al medico che per fortuna non sono stati letali per il paziente che è stato salvato.

L’amministrazione comunale, dopo aver raccolto lo sfogo e ricostruito i fatti, ha chiesto scusa al medico. Le scuse sono giunte anche dal comandante della Polizia locale Donato Zacheo e dall'assessore Sergio Signore.

"Ringrazio tutti i salentini che hanno dimostrato vicinanza ed attenzione alla mia professione e alla mia persona. Grazie di vero cuore a tutti voi. Questa è l’italia che mi piace , questo è il Salento dove ho deciso di vivere; uniti siamo i più forti". Sono queste le parole dell'ultimo post su Facebook del professionista che archivia, definitivamente, la vicenda.