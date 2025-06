Medico aggredito a Francavilla, CGIL accusa ASL: “Sicurezza assente”

Un grave episodio di violenza ha scosso l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana lo scorso 2 giugno 2025, giornata simbolica per la Repubblica italiana.

Un medico del pronto soccorso, al termine del suo turno, è stato aggredito nel parcheggio interno della struttura sanitaria da un individuo che, armato di una spranga metallica, lo ha colpito alla nuca. Il professionista, rimasto privo di sensi, è stato successivamente soccorso e ricoverato nello stesso ospedale in cui lavora.

L’aggressione, che ha avuto luogo in un’area teoricamente destinata a garantire sicurezza al personale sanitario, ha riportato drammaticamente al centro del dibattito la questione della tutela dei lavoratori all’interno delle strutture sanitarie. “La sicurezza di chi cura è la premessa necessaria per la sicurezza delle cure ai pazienti”, denuncia la Funzione Pubblica CGIL di Brindisi, che ha chiesto un intervento urgente della direzione generale dell’ASL.

L’organizzazione sindacale sottolinea come episodi simili non siano nuovi. Già tre anni fa, un’altra aggressione analoga si era verificata nel parcheggio del Moscati di Taranto, senza che, secondo il sindacato, siano seguiti provvedimenti risolutivi. “Le aggressioni negli spazi interni delle ASL continuano a verificarsi nonostante le norme in vigore e l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza”, prosegue la nota.

Secondo la FP CGIL, le condizioni in cui versano i parcheggi aziendali sono sintomatiche di una più ampia mancanza di attenzione verso il personale: “Parcheggi deserti, privi di sorveglianza e videosorveglianza, diventano trappole in cui la vita degli operatori viene messa in pericolo per logiche di risparmio”, afferma il sindacato.

La CGIL lega l’accaduto a un più ampio quadro di precarietà e insicurezza che coinvolge il personale sanitario, gravato da turni massacranti, retribuzioni inadeguate e condizioni contrattuali spesso instabili. “Il sangue di quel medico è il simbolo di chi ogni giorno subisce ingiustizie sul lavoro e precarietà crescente”, sottolinea il comunicato.

Critiche vengono mosse anche all’assenza di reazioni istituzionali immediate. “Mentre si sventolavano le bandiere della Repubblica, nessun dirigente dell’ASL si è presentato in ospedale, nessuna autorità politica ha preso posizione su quanto accaduto”, denuncia la CGIL.

Nel documento indirizzato al Direttore generale dell’ASL di Brindisi, il coordinatore provinciale della FPCGIL Medici e Dirigenti SSN, C. Luca Ghezzani, chiede misure immediate e concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario all’interno delle aree di parcheggio delle strutture aziendali. Le richieste includono:

potenziamento dell’illuminazione nei parcheggi interni;

installazione e ampliamento della videosorveglianza;

rafforzamento dei servizi di vigilanza notturna e di controllo accessi;

attivazione di piani formativi per il personale sanitario su gestione e prevenzione delle aggressioni.

Il sindacato sottolinea che un’adeguata formazione permetterebbe agli operatori di riconoscere tempestivamente segnali di pericolo, adottare comportamenti preventivi e allertare il servizio di vigilanza, riducendo così i rischi per la propria incolumità.

L’appello della CGIL arriva mentre cresce la preoccupazione per un fenomeno che rischia di compromettere ulteriormente le condizioni di lavoro del personale sanitario e, di conseguenza, la qualità dell’assistenza ai cittadini.

